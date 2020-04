Petrolio, effetto lockdown: -37 dollari al barile. È la prima volta che accade nella storia (Di martedì 21 aprile 2020) Il Coronavirus sta facendo sentire i suoi effetti anche sul mercato del greggio. Per la prima volta nella storia il prezzo del Petrolio è sceso sotto lo zero, toccando la cifra di -37 dollari al barile. Vediamo cosa significa Il prezzo del greggio statunitense (WTI) in consegna a maggio, per la prima volta nella storia, … L'articolo Petrolio, effetto lockdown: -37 dollari al barile. È la prima volta che accade nella storia NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 21 aprile 2020) Il Coronavirus sta facendo sentire i suoi effetti anche sul mercato del greggio. Per lastoria il prezzo delè sceso sotto lo zero, toccando la cifra di -37al. Vediamo cosa significa Il prezzo del greggio statunitense (WTI) in consegna a maggio, per lastoria, … L'articolo: -37al. È lachestoria NewNotizie.it.

christi35368370 : @MrTrix007 @Manzotto @OGiannino Quindi se io stampo per pagare il debito estero la moneta si svaluta, se io stampo… - Venere781 : RT @activtrades_it: Il #petrolio ha subito una brusca ondata ribassista provocata, oltre da motivazioni macroeconomiche, anche dall'effetto… - FrattiniGiulio : Comprare ETF sul petrolio , significa sopportare un roll yield negativo a causa dell’effetto contango tra scadenze,… - WalterYanezFC : Segnali del presente. Speriamo ?? non sia un effetto domino per l’economia mondiale. #petrolio #economy #short #long… - activtrades_it : Il #petrolio ha subito una brusca ondata ribassista provocata, oltre da motivazioni macroeconomiche, anche dall'eff… -