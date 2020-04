Petrolio, cosa c’è realmente dietro il crollo del prezzo: le conseguenze per le piccole società e i vantaggi (pochi) per i consumatori (Di martedì 21 aprile 2020) Ogni giorno si vendono e comprano per davvero un’ottantina di milioni di barili di Petrolio. Me nelle stesse 24 ore, sui mercati, ne passano virtualmente di mano circa un miliardo. E’ un trucco reso possibile dai derivati, ossia contratti in cui ci si accorda per una consegna futura ad un prezzo prestabilito. Se nel frattempo il valore scende sotto questo prezzo guadagna chi vende, viceversa guadagna chi compra. In realtà però questi contratti non si concludono mai con la consegna vera e propria. Si paga semplicemente la differenza, oppure si effettua quello che in gergo si chiama rollover. Vale a dire che il contratto che sta per scadere viene rinnovato con uno con scadenza più lontana. Questo è il punto di partenza per capire quello che sta accadendo sui mercati e perché il Petrolio abbia un prezzo sotto lo zero. Ieri, chi voleva ... Leggi su ilfattoquotidiano Prezzi del petrolio negativi - che cosa significa e che cosa cambia per benzina e consumatori

