Petrolio chiude sottozero. Ecco i motivi che hanno portato al tracollo (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Incredulità era l’emozione che provava chi ieri guardava i monitor del New York Mercantile Exchange (Nymex), vedendo che il prezzo del Petrolio è crollato velocemente sottozero, nell’arco della mattinata (era il pomeriggio in Italia). Una sensazione mista alla consapevolezza che una cosa del genere non si era mai vista prima, ma che è stata consentita dal CME, la società che gestisce gli scambi su questa piattaforma, che ha consentito ai prezzi di scivolare in negativo. Chi ieri deteneva una posizione di acquisto (long) sul Petrolio, per assurdo, sarebbe stato costretto a “pagare” coloro che mantenevano una posizione in vendita (short), per poter uscire dal contratto ed evitare la consegna fisica dei 1.000 barili di Petrolio, come previsto dal regolamento dei contratti future. Il WTI chiude a -37,63 ... Leggi su quifinanza Petrolio per la prima volta sotto zero : Wti -305% a -37 - 6 dollari al barile. Wall Street chiude in calo : Dj -2 - 46% - Nasdaq -1 - 03%

