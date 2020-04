Perché la benzina non cala | ecco il motivo | nonostante il crollo del petrolio

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 aprile 2020) Perché lanon? Durante il lockdown dovuto all’emergenza coronavirus, sempre meno persone hanno utilizzato le proprie automobili e chiunque avrà notato un calo del prezzo dei carburanti. Le ragioni di questo abbassamento sono neldel prezzo del, ma qualcuno ha fatto notare che in Italia lanon, oppure lo fa lentamente. Ma se il prezzo delè sceso così drasticamente, perché il costo dellanon scende in maniera altrettanto veloce? Prezzo dellacoronavirus: il costo di super e diesel scende, di quanto. Accise, Iva, consumi:quanto costa il pieno E’ stato osservato, infatti, che in Italiae gasolio scendono solo di un centesimo alla volta. Secondo gli esperti, in base al calo del, ildei prezzi dei carburanti dovrebbe essere fra 15 e 20 centesimi al ...