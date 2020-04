Perché «Bombshell» è il film pre-Me Too da vedere (Di martedì 21 aprile 2020) Chi associa Fox News a Donald Trump lo fa a ragion veduta: non è solo questione di propaganda, ma anche dell’amicizia storica che legava The Donald e Roger Ailes, l’allora presidente del network che fece di tutto per sostenere il candidato repubblicano nella sua corsa alla Casa Bianca, subodorando non solo il successo dell’operazione, ma anche un ruolo di spicco dell’informazione del canale per tutto il suo mandato. Speranza che è diventata vera solo a metà, perché è vero che Trump è stato eletto ma anche che, nel frattempo, Ailes è stato detronizzato trovandosi a essere da uomo più potente della televisione ad antesignano di Harvey Weistein e di tutti gli uomini di potere che usano la propria posizione per chiedere favori sessuali alle donne. La vicenda di Ailes, che è diventata una miniserie per Hbo dal titolo di The Loudest Voice con Russell Crowe nel ruolo del protagonista, trova ancora più forza e intensità grazie a Bombshell – La voce dello scandalo, il film di Jay Roach che sarebbe dovuto uscire in sala ad aprile ma che, per via del coronavirus, arriva direttamente su Amazon Prime Video. https://www.youtube.com/watch?v=lQTUGLAWUls&t=21s Leggi su vanityfair (Di martedì 21 aprile 2020) Chi associa Fox News a Donald Trump lo fa a ragion veduta: non è solo questione di propaganda, ma anche dell’amicizia storica che legava The Donald e Roger Ailes, l’allora presidente del network che fece di tutto per sostenere il candidato repubblicano nella sua corsa alla Casa Bianca, subodorando non solo il successo dell’operazione, ma anche un ruolo di spicco dell’informazione del canale per tutto il suo mandato. Speranza che è diventata vera solo a metà, perché è vero che Trump è stato eletto ma anche che, nel frattempo, Ailes è stato detronizzato trovandosi a essere da uomo più potente della televisione ad antesignano di Harvey Weistein e di tutti gli uomini di potere che usano la propria posizione per chiedere favori sessuali alle donne. La vicenda di Ailes, che è diventata una miniserie per Hbo dal titolo di The Loudest Voice con Russell Crowe nel ruolo del protagonista, trova ancora più forza e intensità grazie a Bombshell – La voce dello scandalo, il film di Jay Roach che sarebbe dovuto uscire in sala ad aprile ma che, per via del coronavirus, arriva direttamente su Amazon Prime Video. https://www.youtube.com/watch?v=lQTUGLAWUls&t=21s

BloodlessMary : Sentivo mia madre in salone ripetere ogni 5 minuti “perché sono bastardi” “maledetto” “che schifo di uomo”. Scopro… - paolascuderi3 : RT @nancy98221423: Bombshell – La voce dello scandalo è uno spaccato degli Stati Uniti contemporanei. Non tanto perché parla di molestie se… - gwenboleyn : la bravura di margot robbie in #bombshell è da brividi. la adoro perché dimostra sempre che non è solo un bel viset… - myssdepre : Apro Facebook, leggo una schiera di commenti di uomini delusi e offesi, perché il film #Bombshell su Prime Video è… - __Effie : Se vi interessa la questione #metoo e come è nata prima di essere me too guardate Bombshell lo trovate su prime. E… -