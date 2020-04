Per ogni ex ingombrante c’è sempre un uomo che le permette di esserlo (Di martedì 21 aprile 2020) La chiamano la sindrome della prima moglie e sta ad indicare quando si ha la sensazione di vivere un rapporto a tre perché l’ex ragazza del nostro attuale compagno è una presenza davvero ingombrante. Se vi è capitato di vivere una situazione così, sappiate che non siete né le prime, né le ultime. E no questa storia della ex sempre presenti non è, purtroppo, una cosa che riguarda solo i film anche se, sicuramente, sarebbe meglio che lo fosse. Perché per quanto si possa instaurare un legame pacifico con la propria ex fidanzata o moglie, doveroso se in presenza di figli, è altrettanto vero che occorre stabilire delle regole affinché si possa mantenere l’equilibrio di coppia perché il triangolo no, non lo vogliamo davvero. E così ecco che nonostante acquisiamo lo status di nuova e legittima ... Leggi su dilei Il problema della riapertura differenziata per ogni regione (sono Lombardia e Piemonte)

Antonella Clerici - stiamo vivendo un lungo periodo complicato - di sofferenza - di incognite e buio

Coronavirus - sindaco di Asti si rasa e va in incognito nei supermercati : “Vigilo sui buoni spesa” (Di martedì 21 aprile 2020) La chiamano la sindrome della prima moglie e sta ad indicare quando si ha la sensazione di vivere un rapporto a tre perché l’ex ragazza del nostro attuale compagno è una presenza davvero. Se vi è capitato di vivere una situazione così, sappiate che non siete né le prime, né le ultime. E no questa storia della expresenti non è, purtroppo, una cosa che riguarda solo i film anche se, sicuramente, sarebbe meglio che lo fosse. Perché per quanto si possa instaurare un legame pacifico con la propria ex fidanzata o moglie, doveroso se in presenza di figli, è altrettanto vero che occorre stabilire delle regole affinché si possa mantenere l’equilibrio di coppia perché il triangolo no, non lo vogliamo davvero. E così ecco che nonostante acquisiamo lo status di nuova e legittima ...

matteosalvinimi : Orgoglioso di Regione Lombardia: 3 MILIARDI per Comuni, Province e opere pubbliche (con un minimo di 100.000 euro p… - matteosalvinimi : Dopo la segnalazione di Andrea di ieri, oggi mi arriva un sms da V. V. ha 64 anni, fa la commerciante ambulante, og… - TgLa7 : Fontana (Regione Lombardia) a De Luca (Regione Campania): non chiuderemo mai porte ai Campani 'Ogni anno 14 mila ve… - etoiIhes : @Meries_ @DeinOrsi @hereitshilary poi c'è mio fratello invece che si fa i cazzi suoi e ogni tanto sbuca dalla camer… - donatellabc : RT @uildmveonlus: ?? PASSAPAROLA!! ?? Scegli UILDM Venezia ONLUS per il tuo 5x1000 . ???? Codice: 80011140276 ???? Dietro ogni nostra azione… -

Ultime Notizie dalla rete : Per ogni Un fiore per ogni amico che non c'è più L'Eco di Bergamo Dall’isolamento si alzano le “Voci di Cittadella”

Gli eventi on line ogni sera dalle 18 sul sito e sui social: corsi, laboratori, concerti e conferenze. AOSTA. «Abbiamo ricevuto la proposta dei gestori della Cittadella dei giovani per creare ...

Coronavirus e maturità, le studentesse al ministro: «Ridateci la notte prima degli esami»

È una tradizione, un rito, un momento di passaggio per tutti noi adolescenti, pronti a entrare nel mondo adulto. Vorremmo tanto poter passare tutti questi ultimi momenti indimenticabili nella nostra ...

Gli eventi on line ogni sera dalle 18 sul sito e sui social: corsi, laboratori, concerti e conferenze. AOSTA. «Abbiamo ricevuto la proposta dei gestori della Cittadella dei giovani per creare ...È una tradizione, un rito, un momento di passaggio per tutti noi adolescenti, pronti a entrare nel mondo adulto. Vorremmo tanto poter passare tutti questi ultimi momenti indimenticabili nella nostra ...