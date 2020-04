Per il nuovo decreto il Governo stima di impegnare non meno di 50 milardi. Conte: “Occorre sostenere famiglie e imprese in modo più incisivo” (Di martedì 21 aprile 2020) “Stiamo elaborando un programma di progressive riaperture che sia omogeneo su base nazionale e che ci consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e anche commerciali tenendo sotto controllo la curva del contagio. E la soglia del contagio di riferimento vogliamo che sia commisurata alla ricettività delle strutture ospedaliere delle aeree di riferimento”. E’ quanto ha detto all Senato, nel corso dell’informativa sull’emergenza Coronavirus, il premier Giuseppe Conte. “Si prospetta una fase molto complessa – ha aggiunto il presidente del Consiglio -: dobbiamo procedere a un allentamento del regime attuale delle restrizioni e fare il possibile per preservare l’integrità del nostro tessuto produttivo. Il motore del Paese deve avviarsi ma sulla base di un programma ben strutturato”. “Questa ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - ecco la squadra della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per l’avvio del nuovo anno scolastico

Coronavirus - Conte al Senato : “Nuovo decreto per altri 50 miliardi. Fase 2 complessa - lo faremo con piano strutturato. Tenere distanza e mascherine finché non c’è vaccino”

Caffo : l'amaro Petrus - poi un nuovo marchio. E l'impegno anti Covid : uno spray per sanificare le mascherine (Di martedì 21 aprile 2020) “Stiamo elaborando un programma di progressive riaperture che sia omogeneo su base nazionale e che ci consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e anche commerciali tenendo sotto controllo la curva del contagio. E la soglia del contagio di riferimento vogliamo che sia commisurata alla ricettività delle strutture ospedaliere delle aeree di riferimento”. E’ quanto ha detto all Senato, nel corso dell’informativa sull’emergenza Coronavirus, il premier Giuseppe. “Si prospetta una fase molto complessa – ha aggiunto il presidente del Consiglio -: dobbiamo procedere a un allentamento del regime attuale delle restrizioni e fare il possibile per preservare l’integrità del nostro tessuto produttivo. Il motore del Paese deve avviarsi ma sulla base di un programma ben strutturato”. “Questa ...

Pontifex_it : In questo tempo c’è tanto silenzio. Che questo silenzio, che è un po’ nuovo nelle nostre abitudini, ci insegni ad a… - davidealgebris : Il primo giormalista che intervista nuovo presidente ENI puo’ chiederle perche oggi il Prezzo del Petrolio WTI vale… - trash_italiano : Subito nuovo DPCM di Conte per permettere almeno a Gemma Galgani di registrare le esterne. #uominiedonne - fallinshawn : @oceanvaron ti credo avevi quel nick da annii, anche a me il mio non piace più ma sono troppo affezionata (e pigra per pensarne uno nuovo) - Minaa_1806 : RT @carrarofabio69: Ieri mi sono di nuovo imbattuto in quella orribile parola:”mammo”. Ho combattuto per anni,specie quando portavo Pietro… -

Ultime Notizie dalla rete : Per nuovo Conte, per nuovo dl non meno di 50 mld - Ultima Ora Agenzia ANSA BT sceglie Ericsson per la 5G Core nel Regno Unito

Lavoreremo insieme per realizzare la nostra rete core convergente 4G e 5G in tutto il Regno Unito. Un’infrastruttura core agile e cloud native è alla base della nostra volontà di abilitare servizi 5G ...

Ford Mustang Mach-E: le curiosità sul nuovo SUV elettrico

Ora ha pubblicato una serie di dieci elementi distintivi di questo modello, per cui sono stati dichiarati 600 chilometri di autonomia ... ad orientamento verticale, nel quale è racchiuso il nuovo ...

Lavoreremo insieme per realizzare la nostra rete core convergente 4G e 5G in tutto il Regno Unito. Un’infrastruttura core agile e cloud native è alla base della nostra volontà di abilitare servizi 5G ...Ora ha pubblicato una serie di dieci elementi distintivi di questo modello, per cui sono stati dichiarati 600 chilometri di autonomia ... ad orientamento verticale, nel quale è racchiuso il nuovo ...