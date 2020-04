Peaky Blinders, dalla serie TV al gioco annunciato per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch (Di martedì 21 aprile 2020) L'editore Curve Digital e lo sviluppatore FuturLab hanno annunciato Peaky Blinders: Mastermind, un gioco del genere puzzle/avventura basato sul pluripremiato show televisivo. Verrà lanciato per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam quest'estate. Ecco una panoramica della storia del gioco."Benvenuti a Birmingham, all'indomani della Grande Guerra. Ambientato prima degli eventi della prima stagione, Peaky Blinders: Mastermind vi consente di unirvi alla banda criminale della famiglia Shelby. Seguite l'ascesa di Tommy mentre scopre con successo un complotto per far fallire la famiglia, dimostrandosi degno di essere la vera mente dei Peaky Blinders. Mastermind si riferisce alla capacità di Tommy di pianificare scenari complessi nella sua testa. Come giocatore, potete esercitare questo potere prendendo il controllo dei membri chiave della famiglia Shelby tra cui ... Leggi su eurogamer Peaky Blinders 6 : trama e cast serie tv. Quando esce su Netflix

