PD | TAMPONI ANCHE PER AMMINISTRATORI COMUNALI E DIPENDENTI

Leggi su tvio

(Di martedì 21 aprile 2020) “La terza via – Pd” sostiene la posizione del coordinamento dell’Anci Giovani che ha chiesto all’Assessore alla Salute Razza di inserire tra i soggetti che saranno sottoposti ai test per lo screening epidemiologicoglie i. Gli– dichiara Marco Campagna – sono stati fin da subito i più esposti in questa emergenza a cui nessuno era preparato e peraltro in alcuni comuni, tra cui Castelvetrano, a breve ricominceranno i lavori del consiglio e delle commissioni, seppure nel rispetto del distanziamento sociale e con l’ausilio delle mascherine.Non bisogna poi dimenticare che alcunihanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa, per garantire i servizi essenziali e che questo li ha portati ad avere molti contatti con i ...