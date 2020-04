Pantelleria, per ogni neonato suoneranno le campane della chiesa madre (Di martedì 21 aprile 2020) ogni bambino che nascerà sull’isola di Pantelleria – o sulla terra ferma – sarà accolto dal suono delle campane della chiesa madre dell’isola. L’idea è stata suggerita da Giuseppe La Francesca, un cittadino pantesco che ha scritto al Vescovo: «Il suono delle campane per ogni nascita può essere considerato, in questo periodo, un gesto seppur semplice ma nello stesso tempo rivoluzionario ma che, sono sicuro, contaminerà con un sorriso la nostra comunità isolana. Ma vuole essere anche un segno di accoglienza e di vicinanza alle famiglie, in un periodo in cui gli auguri e le congratulazioni si inviano in maniera “fredda” via telefono», ha scritto La Francesca al Vescovo. Monsignor Domenico Mogavero si è detto subito d’accordo sulla proposta e ne ha parlato coi Padri Missionari ... Leggi su tvio Coronavirus : Crimi - ‘appello a Speranza su punto nascite Pantelleria’

Coronavirus - a Pantelleria sindaco in sciopero della fame (VIDEO)

