Pannelli | termoscanner e niente riunioni | come cambia la vita negli uffici

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 21 aprile 2020) Luca Sablone Sarà una vera e propria rivoluzione: chi ha 37,5 va rimandato a casa, bisognerà sfruttareinutilizzati e garantire una ventilazione continua degli ambienti Laall'interno deglicambierà radicalmente. È inebile: per ripartire sarà necessario adottare una serie di misure per consentire un regolare svolgimento delle attività in piena sicurezza. A partire da lunedì 27 aprile potrebbero riaprire le industrie manifatturiere, i cantieri e l'edilizia: sulla base delle classificazioni di rischio contagio hanno un rischio basso o medio-basso e potrebbero avere "priorità in un processo graduale di rimodulazione delle misure contenitive, unitamente ad una adeguata e partecipata strategia di prevenzione e organizzazione del ciclo produttivo e organizzativo anche mirata al contenimento del rischio ...