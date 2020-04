Panchina Milan, casting per il dopo Pioli: incontro prima del lockdown (Di martedì 21 aprile 2020) Panchina Milan – Il club rossonero non ha ancora le idee chiare sul sostituto di Stefano Pioli. Sì, perché sembrano davvero remote le chance per l’ex Fiorentina di essere confermato anche per la prossima stagione. L’allenatore ha fatto un buon lavoro, ma si sta cercando un tecnico in grado di fare la differenza anche a livello internazionale. Il nome in pole continua ad essere ancora una volta Rangnick, ma emerge un retroscena importante svelato da ‘La Repubblica’. Il club rossonero starebbe valutando anche altre soluzioni. Il patron Singer, prima del “lockdown”, ha incontrato a Londra il tecnico Marcelino Garcia Toral. Lo spagnolo, al momento, rimane comunque il Piano B. Il calcio italiano e la paura di ripartire: Gravina in isolamento senza sintomi, dal ministro Spadafora più mutazioni dei ceppi del Coronavirus Il ... Leggi su calcioweb.eu Milan - nome nuovo per la panchina rossonera : incontro tra Singer e l'alternativa a Rangnick

Galli rivela : «Berlusconi mi offrì la panchina del Milan nel 2010»

Calciomercato Milan - CLAMOROSO : Emery per la panchina! (Di martedì 21 aprile 2020)– Il club rossonero non ha ancora le idee chiare sul sostituto di Stefano. Sì, perché sembrano davvero remote le chance per l’ex Fiorentina di essere confermato anche per la prossima stagione. L’allenatore ha fatto un buon lavoro, ma si sta cercando un tecnico in grado di fare la differenza anche a livello internazionale. Il nome in pole continua ad essere ancora una volta Rangnick, ma emerge un retroscena importante svelato da ‘La Repubblica’. Il club rossonero starebbe valutando anche altre soluzioni. Il patron Singer,del “”, ha incontrato a Londra il tecnico Marcelino Garcia Toral. Lo spagnolo, al momento, rimane comunque il Piano B. Il calcio italiano e la paura di ripartire: Gravina in isolamento senza sintomi, dal ministro Spadafora più mutazioni dei ceppi del Coronavirus Il ...

CalcioWeb : Panchina #Milan, casting per il dopo #Pioli: incontro prima del lockdown - - ferrante_pie : RT @calciomercatoit: ??MOMENTO SONDAGGIO?? Quale sarebbe la soluzione migliore per la panchina del #Milan? VOTA?? Se favorevole alla conferma… - IlDiavoloVesteM : - sportli26181512 : Non solo Rangnick: il Milan incontra Marcelino: Ralf Rangnick resta la prima scelta per la panchina, ma il Milan st… - calciomercatoit : ??MOMENTO SONDAGGIO?? Quale sarebbe la soluzione migliore per la panchina del #Milan? VOTA?? Se favorevole alla conferma di #Pioli, COMMENTA! -