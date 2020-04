Padre uccide la figlia di 4 anni | ferisce l’altro figlio e poi tenta il suicidio

(Di martedì 21 aprile 2020) Tragedia familiare a Levane, in provincia di Arezzo, dove unha ucciso lacon un coltello, ha ferito il fratellino più grande e poi hato il. Un operaio originario del Bangladesh, di 39, ha ucciso ladi 4, ferendola a morte con un coltello, poi ha ferito in … L'articololadi 4l’altroe poiilproviene da www.meteoweek.com.

Una bimba di 4 anni è stata ferita a morte con un coltello nella casa dove viveva con la famiglia a Levane (Arezzo). Secondo gli investigatori a colpirla sarebbe stato il padre che ha poi tentato il ...Secondo gli investigatori a colpirla sarebbe stato il padre che ha poi tentato il suicidio gettandosi in un pozzo: al momento sarebbe vivo e sono in corso le operazioni per recuperarlo. Sul posto i ...