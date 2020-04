Padova | si finge cieco e va in bici o a passeggio con il cane | 66enne multato e

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Un pensionato falso “totale”, incletta ai tempi del Covid. Filmato,e denunciato dalla Guardia di finanza di Este, in provincia di. Con un sequestro da 350mila euro per i profitti della pensione percepita per 13 anni. L’uomo ha 66 anni ed era riconosciutocivile “assoluto”. Eppure “si spostava, in piena autonomia e in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi di salute, per le vie del paese, senza bastone né occhiali, passeggiando insieme al suodi piccola taglia ed attraversando, con sicurezza, le strade cittadine, utilizzando le strisce pedonali, talvolta, peraltro, sbiadite”. Così denuncia la Finanza, che da tempo lo controllava per verificare la veridicità del suo handicap. “In più occasioni è stato seguito, pedinato e videoripreso, ...