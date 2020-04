Ozil rifiuta di ridursi lo stipendio del 12 | 5% La proposta dell’Arsenal non lo convince 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 aprile 2020) Secondo quanto riporta il Daily Mail, il calciatore dell’Arsenal, Mesut, si sarebbeto dilodel 12,5% per la crisi da Covid-19. Insieme a lui altri due giocatori della squadra, di cui però non si fa il nome. I colloqui del club concontinueranno. Per ora il calciatore ha chiarito la richiesta del club non lo convince. Il suo ingaggio vale 350mila sterline a settimana. “Ha chiarito che potrebbe essere disposto ad accettare una riduzione diin futuro, ma vuole essere sicuro dell’impatto finanziario del coronavirus prima di prendere una decisione basata su informazioni complete”. L'articolodilodel 12,5%. Ladell’Arsenal non lo convince ilNapolista.