Ospedale di Cerreto | riapertura a rischio e Abbamondi incalza il Pd sannita

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSulla vicenda delladell’di, riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Angela, capogruppo in Consiglio di “Telese Riparte”. “Dopo quanto registrato presso la Clinica Gepos, tanti ancora sono gli interrogativi. A chi si chiede perché si è preferita la sanità privata a discapito di quella pubblica che avrebbe consentito anche un notevole risparmio di denaro, diciamo che basta leggere l’Accordo che la Regione Campania ha stipulato con l’AIOP, che garantisce alle strutture private il 95% del budget previsto per ogni casa di cura “a prescindere dal valore reale della produzione”, ossia indipendentemente dalle prestazioni eseguite. Tale situazione ripropone con forza il dibattito circa ladel nosocomio di, di quello di ...

In questi giorni di quarantena causata dal virus cinese molti personaggi più o meno noti della politica strapaesana si sono ritrovati al capezzale dell’ospedale “Maria delle Grazie” di Cerreto Sannita ...Ed in questo senso sembra andare anche l’intervento del Presidente della Provincia, De Maria, il quale ha chiesto il 30 marzo scorso ai consiglieri di approvare un documento per far sì che l’ospedale ...