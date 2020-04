Oroscopo Paolo Fox oggi | 21 aprile 2020 | pronostici del giorno

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 aprile 2020) Eccoci di fronte ad una nuova giornata, piena di misteri e possibilità. Quale che sia il vostro segno, l’ha in serbo per voi delle preziose indicazioni. Andiamo a leggerle con le previsioni diFox per, 21. Come di consueto, l’diFox è a disposizione per un confronto con l’ultimoliberamente tratto dall’app Astri. Non sottovalutate poi un’analisi delle previsioni die della settimana.Fox,21per Ariete, Toro, Gemelli, CancroFox 21: Ariete Rimarrai solido per quanto riguarda le finanze. Alcune misure disperate sul fronte del lavoro sono in preparazione, ma non ne sarai influenzato.Fox 21: Toro Il tuo atteggiamento comprensivo nei confronti di chi è nel bisogno si dimostrerà un grande supporto ...