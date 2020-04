Onestini balla e canta al supermercato. In rete viene massacrato (d'insulti) - (Di martedì 21 aprile 2020) Luana Rosato Gianmarco Onestini si mostra sui social mentre, intento a fare la spesa, si lascia andare ad un balletto nel supermercato: il web insorge e lo critica duramente Non c’è pace per Gianmarco Onestini: dopo la fine della relazione con Adara Molinero a causa di un presunto tradimento, il giovane bolognese finisce nella bufera per un video postato sui social. Rientrato in Italia dopo aver scoperto alcuni messaggi compromettenti tra la ex fidanzata, conosciuta nella casa del Gran Hermano Vip, e un volto noto della tv iberica, Gianmarco ha preso il primo volo utile e ha riabbracciato la sua famiglia. In piena emergenza coronavirus, dunque, si è dovuto adattare alle restrizioni imposte dal governo italiano, ma uno dei suoi ultimi video pubblicati su Instagram ha scatenato la polemica della rete. Con tanto di mascherina abbinata al cappellino verde, ... Leggi su ilgiornale Gianmarco Onestini balla in un supermercato - Valentina Vignali sbotta : "Esempi da non emulare" (video) (Di martedì 21 aprile 2020) Luana Rosato Gianmarcosi mostra sui social mentre, intento a fare la spesa, si lascia andare ad un balletto nel: il web insorge e lo critica duramente Non c’è pace per Gianmarco: dopo la fine della relazione con Adara Molinero a causa di un presunto tradimento, il giovane bolognese finisce nella bufera per un video postato sui social. Rientrato in Italia dopo aver scoperto alcuni messaggi compromettenti tra la ex fidanzata, conosciuta nella casa del Gran Hermano Vip, e un volto noto della tv iberica, Gianmarco ha preso il primo volo utile e ha riabbracciato la sua famiglia. In piena emergenza coronavirus, dunque, si è dovuto adattare alle restrizioni imposte dal governo italiano, ma uno dei suoi ultimi video pubblicati su Instagram ha scatenato la polemica della. Con tanto di mascherina abbinata al cappellino verde, ...

