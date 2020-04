One Punch Man: Sony annuncia il film live-action tratto dal manga (Di martedì 21 aprile 2020) Il manga One Punch Man sarà adattato per il grande schermo: Sony ha annunciato il nuovo progetto in fase di sviluppo. One Punch Man, il popolare manga, diventerà un film prodotto da Sony Pictures che ha annunciato il progetto in fase di sviluppo. La produzione del progetto sarà curata da Avi Arad e Ari Arad della casa di produzione Arad Productions. La sceneggiatura del film live-action tratto da One Punch Man sarà scritta da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. Al centro della trama ci sarà Saitama, un supereroe che può sconfiggere ogni avversario con un singolo pugno ma va alla ricerca di qualcuno in grado di tenergli testa dopo essersi stancato della mancanza di stimoli in occasione della sua lotta contro ... Leggi su movieplayer Questo smartphone Xiaomi ha fotocamere punch-hole molto particolari

