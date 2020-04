Olimpiadi Sydney 2000 | il medagliere e tutti i podi azzurri L’esplosione del nuoto e un

Leggi su oasport

(Di martedì 21 aprile 2020) I Giochi della ventisettesima Olimpiade si tengono a, in Australia, nel, ed iniziano il 15 settembre per terminare l’1 ottobre. L’Italia partecipa con una delegazione di 361 atleti, 244 uomini e 117 donne, in 20 discipline, e coglie 34, con 13 ori, 8 argenti e 13 bronzi, piazzandosi al settimo posto nelgenerale. Il portabandiera è Carlton Myers. Ilporta in dote ben sei medaglie, con la doppietta di Domenico Fioravanti, oro nei 100 rana e nei 200 rana, con Massimiliano Rosolino d’oro nei 200 misti, d’argento nei 400 stile libero e di bronzo nei 200 stile libero, e con Davide Rummolo, di bronzo nei 200 rana. Dalla scherma arrivano cinque medaglie, di cui tre ori, quelli di Valentina Vezzali nel fioretto individuale femminile e dell’Italia nelle prove a squadre del fioretto femminile e della spada maschile, e due ...