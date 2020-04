Olimpiadi 2026, c’è anche la garanzia dello Stato: 58 milioni da sborsare in caso di slittamento e annullamento di Milano-Cortina (Di martedì 21 aprile 2020) Una garanzia milionaria per un grande evento sportivo. Suona familiare: un paio d’anni fa quella per la Ryder Cup di golf era diventato un vero e proprio tormentone, con l’ex ministro Lotti che cercava di piazzarla dappertutto, fino al sospirato via libera con 6 mesi di ritardo. Il governo è diverso, la manifestazione pure, ma l’Italia si è appena impegnata per un altro evento: nella legge di conversione del decreto olimpico approvata la settimana scorsa alla Camera non c’è soltanto il regalone per i manager del Comitato organizzatore di Milano-Cortina (che potranno pagare meno tasse), ma anche una garanzia dello Stato di 58 milioni di euro per i Giochi invernali 2026. La maxi-esenzione fiscale, solo parzialmente ridotta dall’intervento del Movimento 5 stelle, non è l’unico provvedimento oneroso del decreto. ... Leggi su ilfattoquotidiano Olimpiadi Invernali 2026 e finali ATP a Torino - via libera della Camera

Una condizione che veniva considerata praticamente impossibile. Fino all’emergenza Coronavirus, che ha costretto Tokyo a rinviare di un anno le Olimpiadi 2020 La maxi-esenzione fiscale, solo ...

Zaia il paladino della regione veneta

Nel 2019, insieme al presidente della regione Fontana e il sindaco di Milano vincono la gara e si aggiudicano le Olimpiadi invernali 2026 e le Paralimpiadi invernali del 2026. I giochi si svolgeranno ...

