Olevano sul Tusciano | carabinieri consegnano pc agli alunni

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutosul(Sa) – Sono stati consegnati questa mattina adsul11 computer portatili destinatidell'istituto comprensivo Leonardo Da Vinci a seguito di richiesta da parte dei relativi genitori. La preside, Carmen Miranda ha acquistato i computer e chiesto all'Arma un aiuto per consegnarli alle famiglie che ne avevano bisogno. Presto ci saranno altre assegnazioni per supportare le richieste delle varie famiglie ha anche promesso la dirigente scolastica. I computer serviranno a consentiredella scuola primaria e secondaria di seguire le lezioni in modalità D.A.D. (didattica a distanza). I pc vengono assegnati in comodato d'uso.