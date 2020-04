Oktoberfest 2020 annullato per coronavirus, l’annuncio di Markus Soeder (Di martedì 21 aprile 2020) Oktoberfest 2020 chiuso per coronavius. L’annuncio è arrivato questa mattina dal presidente della Baviera Markus Söder: “Abbiamo deciso che l’Oktoberfest quest’anno non si terrà. Fa male, dispiace molto, ma quest’anno non è un anno normale. Ai tempi del coronavirus sarebbe irresponsabile tenere una festa popolare del genere”. L’Oktoberfest 2020 si sarebbe dovuto tenere dal 19 settembre al 4 ottobre a Monaco di Baviera, in Germania, paese che dal 1810 ospita l’evento che da allora si è fermato in sole 24 occasioni, l’ultima durante la Seconda Guerra Mondiale. Un evento raro per la Germania dover annullare un festival che ogni anno porta nel paese milioni di turisti stranieri. Cos’è L’Oktoberfest Centinaia di migliaia di persone riunite in capannoni dove scorrono fiumi di birra, ci si ... Leggi su italiasera LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. L’Oktoberfest 2020 è stato cancellato

Coronavirus - oltre 108.000 i positivi in Italia. Conte - ‘Presto piano per riaperture’. L’Oktoberfest 2020 non si farà – DIRETTA

Annullato l’Oktoberfest 2020 : duro colpo per il settore delle birre (Di martedì 21 aprile 2020)chiuso per coronavius. L’annuncio è arrivato questa mattina dal presidente della BavieraSöder: “Abbiamo deciso che l’quest’anno non si terrà. Fa male, dispiace molto, ma quest’anno non è un anno normale. Ai tempi delsarebbe irresponsabile tenere una festa popolare del genere”. L’si sarebbe dovuto tenere dal 19 settembre al 4 ottobre a Monaco di Baviera, in Germania, paese che dal 1810 ospita l’evento che da allora si è fermato in sole 24 occasioni, l’ultima durante la Seconda Guerra Mondiale. Un evento raro per la Germania dover annullare un festival che ogni anno porta nel paese milioni di turisti stranieri. Cos’è L’Centinaia di migliaia di persone riunite in capannoni dove scorrono fiumi di birra, ci si ...

SkyTG24 : Coronavirus, Germania: oltre 140mila contagi. Cancellato l’Oktoberfest - Agenzia_Ansa : L'Oktoberfest quest'anno non si terrà #ANSA - Agenzia_Ansa : Oktoberfest 2020 non si farà #ANSA - matteocannito : RT @repubblica: Coronavirus, la Germania cancella l'Oktoberfest. 'O si fa per bene o non si fa affatto' - italiaserait : Oktoberfest 2020 annullato per coronavirus, l’annuncio di Markus Soeder -