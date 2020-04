Norma, nonna Laura Pausini/ Ricordi indelebili ad anni dalla sua scomparsa (Di martedì 21 aprile 2020) Norma, nonna Laura Pausini: la donna è rimasta viva nei pensieri dell'artista nonostante sia scomparsa ormai da diversi anni. Stasera se ne parlerà a Stasera Laura - Ho creduto in un sogno Leggi su ilsussidiario Coronavirus Bari - Decaro “Troppa gente in giro - la normalità non sarà possibile dal 4 maggio perché la ricaduta - come diceva mia nonna - può essere più amara della malattia” (Di martedì 21 aprile 2020): la donna è rimasta viva nei pensieri dell'artista nonostante siaormai da diversi. Stasera se ne parlerà a Stasera- Ho creduto in un sogno

lisergica_mente : @GreatNorb Quando vado con i miei (o con la nonna ai tempi) loro necessitano di determinati servizi. Ciò non toglie… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Il virus ha ucciso suor Alfonsa, nonna Norma e Giuseppe: ecco chi sono le vittime in Friuli - messveneto : Il virus ha ucciso suor Alfonsa, nonna Norma e Giuseppe: ecco chi sono le vittime in Friuli -

Ultime Notizie dalla rete : Norma nonna Norma, nonna Laura Pausini/ Ricordi indelebili ad anni dalla sua scomparsa Il Sussidiario.net Norma, nonna Laura Pausini/ Ricordi indelebili ad anni dalla sua scomparsa

Nonna Norma rimarrà sempre nel cuore di Laura Pausini, anche adesso che sono trascorsi diversi anni dalla sua scomparsa. La cantante dai mille successi ha ricordato diverse volte la nonnina, anche in ...

Coronavirus al Trivulzio, indagini su altre sei Rsa lombarde: «Violate le norme antinfortuni»

Ammalarsi sul posto di lavoro assistendo i pazienti, a loro volta contagiati dal virus nella struttura, rappresenta un infortunio che, dicono le norme, doveva essere prevenuto ed evitato per ... E il ...

Nonna Norma rimarrà sempre nel cuore di Laura Pausini, anche adesso che sono trascorsi diversi anni dalla sua scomparsa. La cantante dai mille successi ha ricordato diverse volte la nonnina, anche in ...Ammalarsi sul posto di lavoro assistendo i pazienti, a loro volta contagiati dal virus nella struttura, rappresenta un infortunio che, dicono le norme, doveva essere prevenuto ed evitato per ... E il ...