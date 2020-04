NON VACCINATEVI,ho un avvocato dove spiega tante cose brutte – Bufale e indecenze grammaticali (Di martedì 21 aprile 2020) Ci segnalano i nostri contatti una Catena di S. Antonio su un avvocato dove spiega tante cose brutte. Un testo sgrammaticatissimo, perché chi pensa male solitamente parla anche peggio, o come dice Brunori SAS Questi parlano come mangiano infatti mangiano molto male Una vera e propria Bufala Voltron. Ci tocca infatti anticiparvi che si tratta di una bufala, anzi più Bufale combinate, come i robot della nota serie di fantascienza. La bufala dell'”avvocato dove spiega tante cose brutte”, redatta in un linguaggio che ricorda, a sua volta (citazione colta) le divertenti contorsioni verbali del mai abbastanza compianto Mago Gabriel, al secolo Salvatore Gulisano, maestro delle Arti Occulte, del Mondo Eso&Terico e del Pinotismo, che ricalca di peso la recente bufala sul contenuto dei vaccini che abbiamo già esaminato, a sua volta un Voltron di vecchie ... Leggi su bufale (Di martedì 21 aprile 2020) Ci segnalano i nostri contatti una Catena di S. Antonio su un. Un testo sgrammaticatissimo, perché chi pensa male solitamente parla anche peggio, o come dice Brunori SAS Questi parlano come mangiano infatti mangiano molto male Una vera e propria Bufala Voltron. Ci tocca infatti anticiparvi che si tratta di una bufala, anzi piùcombinate, come i robot della nota serie di fantascienza. La bufala dell'””, redatta in un linguaggio che ricorda, a sua volta (citazione colta) le divertenti contorsioni verbali del mai abbastanza compianto Mago Gabriel, al secolo Salvatore Gulisano, maestro delle Arti Occulte, del Mondo Eso&Terico e del Pinotismo, che ricalca di peso la recente bufala sul contenuto dei vaccini che abbiamo già esaminato, a sua volta un Voltron di vecchie ...

Noovyis : (NON VACCINATEVI,ho un avvocato dove spiega tante cose brutte – Bufale e indecenze grammaticali) Playhitmusic -… - marrobruno56 : @tuttosport Ecco bravi vaccinatevi prima voi poi se dopo tre mesi vi vengono le orecchie verdi e il naso a trombett… - Tommy_JP_91 : Ci vuole la App perché il vaccino non lo potranno trovare. Su quello puntano solo a dire: intanto vaccinatevi contr… - man_giu : @CSclerato @heather_parisi @DjokerNole Non rompete le palle con sta storia, se volete vaccinatevi, iniettatevi tutt… - RodtSkegg : @lucaeasia @lucianocapone @manginobrioches Ne bastano 15 per capire chi é bubu Burioni....il 'non' virologo che con… -

Ultime Notizie dalla rete : NON VACCINATEVI Sara Cunial: in giro per interrogare il governo (a Ostia, a Pasqua?). E non vaccinatevi... Blitz quotidiano Sara Cunial: in giro per interrogare il governo (a Ostia, a Pasqua?). E non vaccinatevi mai

Sara Cunial è stata eletta parlamentare nelle liste M5S (ora non sta più in M5S). Ma in Parlamento sì. L’altro giorno è sulla via che porta ad Ostia, verso il mare. E’ giorno di festa, Parlamento ...

Sara Cunial è stata eletta parlamentare nelle liste M5S (ora non sta più in M5S). Ma in Parlamento sì. L’altro giorno è sulla via che porta ad Ostia, verso il mare. E’ giorno di festa, Parlamento ...