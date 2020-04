“Non ci riesco”. Maria Teresa Ruta crolla in diretta a ‘Storie italiane’ e scoppia in lacrime (Di martedì 21 aprile 2020) Lacrime e commozione a ‘Storia italiane’, il programma di Rai 2 guidato da Eleonora Daniele. Sono quelli di Maria Teresa Ruta che non è riuscita a trattenersi durante il collegamento in diretta di questa mattina. Come le altre trasmissioni infatti, anche quella delle Daniele è stata costretta a rivedere il suo format per ottemperare alle norme sul Coronavirus. Maria Teresa Ruta è scoppiata in lacrime pensando alle condizioni in cui si trova sua madre. Una condizione comune a tanti italiani costretti a vivere distanti dai genitori più anziani. In questa quarantena, la storica conduttrice vive lontano da sua madre, che vive da sola a Torino: “Non esce di casa, vive sola a Torino. La mia decisione di stare lontana da lei è stata di amore ma è anche di grande sofferenza”. Le lacrime di Maria Teresa Ruta commuovono anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 aprile 2020) Lacrime e commozione a ‘Storia italiane’, il programma di Rai 2 guidato da Eleonora Daniele. Sono quelli diche non è riuscita a trattenersi durante il collegamento indi questa mattina. Come le altre trasmissioni infatti, anche quella delle Daniele è stata costretta a rivedere il suo format per ottemperare alle norme sul Coronavirus.ta in lacrime pensando alle condizioni in cui si trova sua madre. Una condizione comune a tanti italiani costretti a vivere distanti dai genitori più anziani. In questa quarantena, la storica conduttrice vive lontano da sua madre, che vive da sola a Torino: “Non esce di casa, vive sola a Torino. La mia decisione di stare lontana da lei è stata di amore ma è anche di grande sofferenza”. Le lacrime dicommuovono anche ...

borghi_claudio : @OGiannino Oscar, dai prendi una pala e vieni ad aiutarmi, mi sono arrivate troppe risorse UE e non riesco più ad entrare in casa. - Corriere : La «quarantena» di Lamberto Dini: «Bloccato in Costa Rica, non riesco a tornare in Italia» - matteograndi : “Filiere produttive, smart working, ingressi scaglionati, mobilità...” 15 task force, 450 esperti e non riesco a tr… - kyofushy : RT @urwhateever: Jimin: nero Jin: nero Tae: nero Hobi: nero Namu: castano Yoon: fino a poco tempo fa era di quel colore che non riesco a… - f_hassel : @fabioalisei @Radio105 @pippopalmieri Ciao ho cambiato del tutto orari ecc. di conseguenza sono tanti anni che non… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non riesco”