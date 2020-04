“Noi per Napoli” promuove sul web la Quinta Edizione del “Festival delle Arti” (Di martedì 21 aprile 2020) L’Associazione Culturale “Noi per Napoli” indice per la prima volta sul web, la Quinta Edizione del “Festival delle Arti”. Neanche il temibile coronavirus ferma le attività dell’Associazione “Noi per Napoli”, che per celebrare il 28° anniversario della fondazione ad opera della dottoressa Emilia Gallo e per rinnovare il valore delle sue iniziative, organizza, puntando per la prima volta sul web, la Quinta Edizione del “Festival delle Arti”. Una manifestazione già riconosciuta a livello nazionale nata con lo scopo di promuovere le arti, le passioni, gli hobbies per il sociale, per sostenere coloro che intendano sentirsi vivi ed in compagnia e per difendere la possibilità di esprimere tutte quelle forze creative che sono nel cuore e nella mente di ogni essere umano. Con il preciso intento di superare ... Leggi su 2anews Coronavirus - due mesi dal primo caso di Codogno : “Noi i primi a conoscere la quarantena. Eravamo spaventatissimi - ora meno. Attendiamo il test anticorpale per sapere se siamo stati fortunati”

L'Associazione Culturale "Noi per Napoli" indice per la prima volta sul web, la Quinta Edizione del "Festival delle Arti". Neanche il temibile coronavirus ferma le attività dell'Associazione "Noi per Napoli", che per celebrare il 28° anniversario della fondazione ad opera della dottoressa Emilia Gallo e per rinnovare il valore delle sue iniziative, organizza, puntando per la prima volta sul web, la Quinta Edizione del "Festival delle Arti". Una manifestazione già riconosciuta a livello nazionale nata con lo scopo di promuovere le arti, le passioni, gli hobbies per il sociale, per sostenere coloro che intendano sentirsi vivi ed in compagnia e per difendere la possibilità di esprimere tutte quelle forze creative che sono nel cuore e nella mente di ogni essere umano.

