Nintendo e le segnalazioni riguardanti la violazione degli account: la società sta indagando (Di martedì 21 aprile 2020) Nella giornata di ieri vi avevamo informato del fatto che molti account Nintendo avevano registrato diversi tentativi di accesso da diverse parti del mondo, mettendo così a rischio le credenziali dei giocatori. Ora, la società stessa ha dichiarato che sta indagando su questi accessi anomali.Alcuni utenti avevano precedentemente riferito che i loro account erano stati utilizzati per acquistare oggetti digitali, come pacchetti VBucks di Fortnite per un valore di oltre 100 euro, tramite account PayPal collegati. Oggi Nintendo ha stilato alcuni suggerimenti per coloro che sono stati colpiti da questo problema."Siamo a conoscenza di segnalazioni di accesso non autorizzato ad alcuni account Nintendo e stiamo indagando sulla situazione", ha detto oggi un portavoce Nintendo. "Nel frattempo, consigliamo agli utenti di abilitare la verifica in due passaggi per il proprio account ... Leggi su eurogamer (Di martedì 21 aprile 2020) Nella giornata di ieri vi avevamo informato del fatto che moltiavevano registrato diversi tentativi di accesso da diverse parti del mondo, mettendo così a rischio le credenziali dei giocatori. Ora, la società stessa ha dichiarato che sta indagando su questi accessi anomali.Alcuni utenti avevano precedentemente riferito che i loroerano stati utilizzati per acquistare oggetti digitali, come pacchetti VBucks di Fortnite per un valore di oltre 100 euro, tramitePayPal collegati. Oggiha stilato alcuni suggerimenti per coloro che sono stati colpiti da questo problema."Siamo a conoscenza didi accesso non autorizzato ad alcunie stiamo indagando sulla situazione", ha detto oggi un portavoce. "Nel frattempo, consigliamo agli utenti di abilitare la verifica in due passaggi per il proprio...

Eurogamer_it : #Nintendo sta investigando sulla violazione degli account. - Asgard_Hydra : Nintendo Switch: attacco hacker in corso? Diverse segnalazioni lo suggeriscono | Game Division - GamingTalker : Nintendo è al lavoro per investigare sulle segnalazioni di account violati - Asgard_Hydra : Nintendo Switch: attacco hacker in corso? Diverse segnalazioni lo suggeriscono | Game Division - infoitscienza : Nintendo Switch: attacco hacker in corso? Diverse segnalazioni lo suggeriscono -