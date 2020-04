Nigeria, infermiere di Medici Senza Frontiere muore di Covid-19 (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, morto infermiere di Msf in Nigeria Un infermiere Nigeriano di Medici Senza Frontiere (Msf) è morto nel nord-est della Nigeria dopo aver contratto il Coronavirus: è il primo caso in quest’area del Paese già devastata da anni di conflitto con Boko Haram. Lo staff della Ong medico umanitaria ha fatto sapere che il decesso è avvenuto il 18 aprile scorso nella città di Maiduguri. “Msf si rammarica nel confermare che uno dei membri dello staff è morto il 18 aprile a Maiduguri”, si legge nella nota inviata dallo staff di Msf a TPI su nostra richiesta. “I test effettuati dopo la morte hanno indicato la positività del paziente al Covid-19. Per motivi di riservatezza, non possiamo rivelare la sua identità. Msf è profondamente rattristata da questa tragedia ed esprime la sua più profonda ... Leggi su tpi (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, mortodi Msf inUnno di(Msf) è morto nel nord-est delladopo aver contratto il Coronavirus: è il primo caso in quest’area del Paese già devastata da anni di conflitto con Boko Haram. Lo staff della Ong medico umanitaria ha fatto sapere che il decesso è avvenuto il 18 aprile scorso nella città di Maiduguri. “Msf si rammarica nel confermare che uno dei membri dello staff è morto il 18 aprile a Maiduguri”, si legge nella nota inviata dallo staff di Msf a TPI su nostra richiesta. “I test effettuati dopo la morte hanno indicato la positività del paziente al-19. Per motivi di riservatezza, non possiamo rivelare la sua identità. Msf è profondamente rattristata da questa tragedia ed esprime la sua più profonda ...

Un infermiere nigeriano di Medici Senza Frontiere (Msf) è morto nel nord-est della Nigeria dopo aver contratto il Coronavirus: è il primo caso in quest’area del Paese già devastata da anni di ...

