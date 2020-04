Neymar al Barcellona? Calciomercato | il brasiliano disposto a dimezzarsi l' ingaggio!

(Di martedì 21 aprile 2020)al: per il clamoroso ritorno, ildel Psg èl'ingaggio pur di sbarcare in Spagna il prossimo anno.

infoitsport : Inter, il Barcellona vuole Martinez. L'operazione nel 2021 solo in caso di partenza di Neymar - NCN_it : NEYMAR, 'ROMANTICO' RITORNO A BARCELLONA: LA RINUNCIA A METÀ DEL SUO INGAGGIO PRINCIPESCO #Neymar #ritorno… - SeEarn : NEYMAR, 'ROMANTICO' RITORNO A BARCELLONA: LA RINUNCIA A METÀ DEL SUO INGAGGIO PRINCIPESCO #Neymar #ritorno… - RaiSport : ?? @neymarjr per il Barça disposto a dimezzarsi lo stipendio Ora il brasiliano guadagna 50 milioni a stagione, scen… - IlmsgitSport : #neymar disposto a ridursi lo stipendio pur di tornare al #barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar Barcellona

La storia d’amore tra Neymar e il Barcellona sembra non avere fine: il brasiliano vorrebbe fare ritorno al fianco di Messi La storia d’amore tra Neymar ed il Barcellona sembra non avere mai fine. Il ...L’ultima bomba di calciomercato è certo il possibile grande ritorno di Neymar al Barcellona per la prossima stagione 2020-2021. A riferirci del grande colpo che riguarda il brasiliano del Paris Saint ...