News dalla politica/ Confintesa contro Dadone. La puntata di Report. Gli immigrati da regolarizzare. Le parole di Timmermans contro Salvini e Meloni (Di martedì 21 aprile 2020) Confintesa contesta le scelte della ministra Dadone: ha privilegiato Cgil, Cisl e Uil Il Ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone (nella foto), ha siglato un protocollo con alcune Organizzazioni sindacali “per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”. Fin qui nulla di strano se non per il fatto che la Ministra Dadone, contravvenendo a alla normativa di Legge che regola le relazioni sindacali nel settore del pubblico impiego, ha ritenuto di sottoscrivere tale protocollo solo con CGIL CISL e UIL ignorando volutamente che la sicurezza dei dipendenti pubblici è materia espressamente oggetto di contrattazione. “La ministra Dadone chiamando solo CGIL CISL e UIL ha calpestato il dettato legislativo che la obbliga a trattare, su materie espressamente previste dal CCNL, con ... Leggi su secoloditalia Buona Pasqua 2020 dalla Redazione Digital-News.it e Digital-Forum.it

Coronavirus News | brutte notizie dalla Germania | “Serviranno 2 anni”

Dalla Vitamina C all’asfalto - dagli animali ai pacchi : tutte le fake news sul Coronavirus smentite dagli esperti (Di martedì 21 aprile 2020)contesta le scelte della ministra: ha privilegiato Cgil, Cisl e Uil Il Ministro della Funzione Pubblica, Fabiana(nella foto), ha siglato un protocollo con alcune Organizzazioni sindacali “per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”. Fin qui nulla di strano se non per il fatto che la Ministra, contravvenendo a alla normativa di Legge che regola le relazioni sindacali nel settore del pubblico impiego, ha ritenuto di sottoscrivere tale protocollo solo con CGIL CISL e UIL ignorando volutamente che la sicurezza dei dipendenti pubblici è materia espressamente oggetto di contrattazione. “La ministrachiamando solo CGIL CISL e UIL ha calpestato il dettato legislativo che la obbliga a trattare, su materie espressamente previste dal CCNL, con ...

LaStampa : Coronavirus, Immuni: i finanziamenti dalla Cina e il rischio che i dati italiani ???????finiscano in mani straniere - vaticannews_it : #21aprile Nella Messa a Santa Marta, #PapaFrancesco oggi ha chiesto di pregare perché in questo tempo di #silenzio,… - disinformatico : Il Regno Unito, fresco di Brexit per cacciare gli immigrati UE, adesso si trova a importare in aereo la manodopera… - RogerHalsted : Certe pagliacciate non vanno mai in #quarantena... Infermieri britannici fanno la haka contro il #coronavirus, dall… - studio_pirola : ABI: diffusa in mattinata una circolare congiunta con SACE rivolta agli istituti bancari contenente le modalità ope… -

Ultime Notizie dalla rete : News dalla Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Denuncia violenze ex e rischia di perdere figlio/ Accusata di alienazione genitoriale

Gardner ma non riconosciuta dalla comunità scientifica, e descritta come “sindrome” che colpisce i bambini coinvolti in separazioni conflittuali. La storia raccontata da Sabrina è drammatica: “Il ...

Il sindaco: "Per la Fase 2 riapriamo le scuole di Gesico"

È il risultato del dimensionamento scolastico voluto dalla Regione. "A tal proposito ci proponiamo Comune accogliente sia nei confronti di bambini e ragazzi di Gesico che di quelli dei paesi ...

Gardner ma non riconosciuta dalla comunità scientifica, e descritta come “sindrome” che colpisce i bambini coinvolti in separazioni conflittuali. La storia raccontata da Sabrina è drammatica: “Il ...È il risultato del dimensionamento scolastico voluto dalla Regione. "A tal proposito ci proponiamo Comune accogliente sia nei confronti di bambini e ragazzi di Gesico che di quelli dei paesi ...