Nessuno studio scientifico smentisce il contagio da coronavirus nei supermarket (Di martedì 21 aprile 2020) * Di Max Brod (giornalista e reporter televisivo) e Lisa Di Giuseppe (giornalista e videomaker) È un titolo che sta facendo il giro del web: “studio tedesco: «Non ci si infetta facendo la spesa o toccando oggetti»” e diversi media italiani rilanciano la notizia parlando di un’ “accurata indagine condotta sulla popolazione di Heinsberg”, ma in realtà Nessuno studio scientifico ha smentito il contagio nei supermarket. contagio nei supermarket, cosa è successo Il 9 aprile in una conferenza stampa a Düsseldorf (Germania), il virologo Hendrick Streeck, direttore dell’Istituto di virologia dell’Università di Bonn ha presentato i primi risultati di un’indagine sulla diffusione di Covid-19 realizzata nella municipalità di Gangelt nel distretto di Heinsberg (chiamato la “Codogno ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 aprile 2020) * Di Max Brod (giornalista e reporter televisivo) e Lisa Di Giuseppe (giornalista e videomaker) È un titolo che sta facendo il giro del web: “tedesco: «Non ci si infetta facendo la spesa o toccando oggetti»” e diversi media italiani rilanciano la notizia parlando di un’ “accurata indagine condotta sulla popolazione di Heinsberg”, ma in realtàha smentito ilneinei, cosa è successo Il 9 aprile in una conferenza stampa a Düsseldorf (Germania), il virologo Hendrick Streeck, direttore dell’Istituto di virologia dell’Università di Bonn ha presentato i primi risultati di un’indagine sulla diffusione di Covid-19 realizzata nella municipalità di Gangelt nel distretto di Heinsberg (chiamato la “Codogno ...

Agenzia_Ansa : Il presidente del Madagascar lancia la bibita anti-Covid. Nessuno studio scientifico ha dimostrato l'efficacia dell… - L4BILE : uso davvero la scusa dello studio solo per chiudermi in camera e piangere senza che nessuno rompa i coglioni sì esatto - milkovjch : Il prof di inglese che mi lancia frecciatine per tutta la lezione perché ho detto che non ho controllato una parola… - Davide72 : @GiuseppeConteIT C era bisogno di 17 esperti della task force di Colao più il comitato scientifico per capire che s… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente del Madagascar lancia la bibita anti-Covid. Nessuno studio scientifico ha dimostrato l'efficacia della beva… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno studio Nessuno studio scientifico smentisce il contagio da coronavirus nei supermarket Giornalettismo.com Nessuno studio scientifico smentisce il contagio da coronavirus nei supermarket

La ricerca del virologo, infatti, non aveva come scopo principale quello di indagare sulla possibilità di contagiarsi nei market, tant’è vero che i supermercati non vengono citati nei documenti ...

I bambini trasmettono il Covid? Secondo uno studio solo in rari casi

A suggerirlo è uno studio pubblicato sulla rivista Clinical Infectious Diseases e rivelato da Libération ... Questi ultimi sono stati tutti messi in quarantena in casa, in quanto considerati ad alto ...

La ricerca del virologo, infatti, non aveva come scopo principale quello di indagare sulla possibilità di contagiarsi nei market, tant’è vero che i supermercati non vengono citati nei documenti ...A suggerirlo è uno studio pubblicato sulla rivista Clinical Infectious Diseases e rivelato da Libération ... Questi ultimi sono stati tutti messi in quarantena in casa, in quanto considerati ad alto ...