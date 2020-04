Nel mirino di Di Battista anche Draghi: "Ha risvegliato desiderio di svilire la politica" (Di martedì 21 aprile 2020) “Io non credo che Draghi abbia intenzione di diventare presidente del Consiglio, semmai ambisce al Quirinale, ma è indubbio che le sue parole abbiano risvegliato in molti quel desiderio mai sopito di lasciarsi governare dai tecnici, svilendo, ancora una volta, la politica. ‘La lettera di Draghi al Financial Times andrebbe letta e imparata a memoria’ ha detto Renzi. E Salvini, in Senato, ha mostrato ancora una volta la poca differenza tra i due Matteo: ‘Grazie Draghi per le sue parole. Benvenuto, ci serve il suo aiuto’. Chi ha memoria ricorda bene gli aiuti di Draghi al nostro Paese”. Lo scrive Alessandro Di Battista, in cui il mirino si sposta da Matteo Salvini a Mario Draghi in un lungo post su Facebook.“Fu Draghi, da Direttore del Tesoro, ad adoperarsi affinché la famiglia Benetton acquisisse dall’Iri, ad un costo ridicolo, ... Leggi su huffingtonpost Calciomercato Napoli - Icardi torna nel mirino di De Laurentiis

Dibba riaccende lo scontro. Anche di Maio nel mirino (Di martedì 21 aprile 2020) “Io non credo cheabbia intenzione di diventare presidente del Consiglio, semmai ambisce al Quirinale, ma è indubbio che le sue parole abbianoin molti quelmai sopito di lasciarsi governare dai tecnici, svilendo, ancora una volta, la. ‘La lettera dial Financial Times andrebbe letta e imparata a memoria’ ha detto Renzi. E Salvini, in Senato, ha mostrato ancora una volta la poca differenza tra i due Matteo: ‘Grazieper le sue parole. Benvenuto, ci serve il suo aiuto’. Chi ha memoria ricorda bene gli aiuti dial nostro Paese”. Lo scrive Alessandro Di, in cui ilsi sposta da Matteo Salvini a Marioin un lungo post su Facebook.“Fu, da Direttore del Tesoro, ad adoperarsi affinché la famiglia Benetton acquisisse dall’Iri, ad un costo ridicolo, ...

Nei prossimi mesi, di sicuro verranno forniti maggiori dettagli in merito. Superato Facebook Google potrebbe non trovare mai aziende redditizie con cui collaborare, ma c’è una forte probabilità che ...

