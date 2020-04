Navi e traghetti per ospitare gli immigrati in quarantena: agli italiani costeranno 1 milione e mezzo di euro l’una (Di martedì 21 aprile 2020) Il governo Conte offre il pagamento di una cifra di 1 milione e mezzo di euro (a nave) per poter ospitare gli immigrati in quarantena su Navi e traghetti. Quegli immigrati che le Ong si ostinano a scaricare in Italia, sule spalle degli italiani. Lo ha scoperto il deputato e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega, Edoardo Rixi. Che parla di un bando, pubblicato dal governo Conte, per reperire le Navi e i traghetti necessari. “Mentre migliaia di marittimi italiani aspettano in porti di mezzo mondo di essere riportati a casa, il ministero dei Trasporti pubblica un bando per il reclutamento di Navi passeggeri per la quarantena dei migranti“, rivela Rixi. Il costo che dovranno pagare i cittadini italiani per ognuna di queste Navi? “Circa 1,5 milioni di euro“. Navi noleggiate al costo di 1,5 milioni di euro l’una per gli immigrati Insomma il ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - situazione insostenibile nello Stretto di Messina : traghetti stracolmi di medici - infermieri e agenti delle forze dell’ordine [FOTO]

