Natale di Roma, storia e immagini di una festa che risale a 2.773 anni fa (Di martedì 21 aprile 2020) Il Natale di Roma si celebra il 21 aprile. La capitale, infatti, oggi compie 2.773 anni, un'età ragguardevole, soprattutto considerando che sono poche al mondo le città di così antica fondazione che hanno mantenuto una continuità storica di quasi tre millenni. Fin dall'antichità, l'età di Roma si calcola ab Urbe condita (dalla fondazione dell'Urbe, la città per antonomasia). Dalla leggenda alla storia Secondo la leggenda, narrata anche nelle cronache di Varrone, Romolo avrebbe fondato Roma nei pressi del fiume Tevere il 21 aprile del 753 avanti Cristo. La data dell 21 aprile, riportata da Varrone, militare e letterato del I secolo a.C., si deve ai calcoli astrologici del suo amico Lucio Taruzio. Su proposta di Varrone, l'imperatore Claudio fu il primo a far celebrare l'anniversario nell'anno 47, ovvero ... Leggi su gqitalia Natale Roma 2020/ Eventi digitali 21 aprile : Max Giusti - Sabrina Ferilli e Morricone

Il Natale di Roma di Isabella Alboini

