Natale di Roma, la Citta’ eterna festeggia 2773 anni di storia (Di martedì 21 aprile 2020) Roma (ITALPRESS) – Roma festeggia 2.773 anni di storia. Tante le iniziative in programma per il compleanno della Citta’ eterna da seguire in tv e sui social tramite internet.“Stiamo attraversando un momento difficile, insieme a tutta l’Italia e al resto del mondo. Sapremo rimetterci in cammino, come sempre nella nostra storia. Per festeggiare i 2.773 anni di vita di Roma, abbiamo preparato un programma speciale con le nostre istituzioni culturali, insieme ai tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che celebreranno con noi questo appuntamento”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.“Auguri Roma, 2773 anni di grandissima bellezza. Uniti ce la faremo”, scrive su Twitter il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nella ricorrenza del Natale di Roma.“Il 21 aprile 2020, anno 2773 ab Urbe condita ... Leggi su ilcorrieredellacitta Natale di Roma - la Citta' eterna festeggia 2773 anni di storia

Natale di Roma - video anteprima dello spettacolo-omaggio alla Città Eterna

