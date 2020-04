Natale di Roma – Grassi: La capitale ritrovi la sua anima solidale e cristiana (Di martedì 21 aprile 2020) Natale di Roma – Grassi: La capitale ritrovi la sua anima solidale e cristiana – “Nel giorno dell’anniversario di Roma, che compie oggi 2.773 anni, sentiamo il dovere di dedicare questa ricorrenza al personale medico e sanitario che ha dato la vita per salvare migliaia di italiani affetti dal Covid-19”. Lo scrive l’architetto Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma, in una lettera aperta ai cittadini Romani. “Non dimentichiamo gli eroi del personale medico che si sono immolati per tutti noi e che porteremo sempre nel nostro cuore, facciamo in modo che nel giorno in cui si celebra la nascita di Roma si celebri anche la rinascita dei sentimenti di amore verso il prossimo e verso questa città. Noi di Roma Sceglie Roma – prosegue Grassi – siamo convinti che si possa ripartire con maggiore impegno ed ... Leggi su romadailynews Natale di Roma - la Citta’ eterna festeggia 2773 anni di storia

