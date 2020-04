Natale di Roma 2020: oggi la Città Eterna celebra la leggendaria data della fondazione (Di martedì 21 aprile 2020) Nonostante si tratti di una data più leggendaria che storica, ancora oggi Roma celebra la sua fondazione il 21 aprile rispettando la tradizione che vuole la città fondata da Romolo in questo giorno del 753 a.C. sul colle Palatino. Il Natale di Roma era ricordato nell’antichità dai suoi abitanti con una festa chiamata ‘Palilia’. La leggenda dietro questa suggestiva celebrazione venne resa popolare da Marco Terenzio Varrone, scrittore e militare della Roma antica, che raccontò come Romolo avesse fondato la città il 21 aprile del 753 a.C., una data a cui giunse attraverso complicati calcoli astrologici l’amico Lucio Taruzio. Per molto tempo, la cronologia Romana dipese proprio dalla data di fondazione, che scandiva gli anni tramite la locuzione latina “Ab Urbe Condita”, ovvero “dalla ... Leggi su meteoweb.eu Natale di Roma : sono 2.773 le candeline da spegnere. Ecco tutti gli eventi in scena oggi nella Capitale

Roma compie 2.773 anni - uno spettacolo di Max Giusti per festeggiare il Natale di Roma

