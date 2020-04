Napoli, Rrhamani sarà il jolly degli azzurri (Di martedì 21 aprile 2020) Napoli, Rrhamani sarà il jolly degli azzurri per la prossima stagione. Gattuso potrà utilizzarlo come centrale, esterno o terzino Rrhamani sarà il jolly del prossimo Napoli, probabilmente targato Gennaro Gattuso. Il difensore, attualmente al Verona, può ricoprire tutti i ruoli della difesa. Centrale, esterno o terzino. Da Juric a Gattuso – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – può sostituire Hysaj, Ghoulam e Koulibaly. Gli azzurri, infatti, dovranno fare i conti anche con le eventuali partenze nella prossima sessione di mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 aprile 2020)sarà ilper la prossima stagione. Gattuso potrà utilizzarlo come centrale, esterno o terzinosarà ildel prossimo, probabilmente targato Gennaro Gattuso. Il difensore, attualmente al Verona, può ricoprire tutti i ruoli della difesa. Centrale, esterno o terzino. Da Juric a Gattuso – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – può sostituire Hysaj, Ghoulam e Koulibaly. Gli, infatti, dovranno fare i conti anche con le eventuali partenze nella prossima sessione di mercato. Leggi su Calcionews24.com

MondoNapoli : Rrhamani centrale, ma non solo. Il Napoli regala a Gattuso il suo jolly - - viajandoperdido : Napoli senza pensieri: con il jolly Rrhamani la difesa non ha buchi - sportli26181512 : Napoli senza pensieri: con il jolly Rrhamani la difesa non ha buchi: Napoli senza pensieri: con il jolly Rrhamani l… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Rrhamani Napoli senza pensieri: con il jolly Rrhamani la difesa non ha buchi La Gazzetta dello Sport Napoli, Rrhamani sarà il jolly degli azzurri

Rrhamani sarà il jolly del prossimo Napoli, probabilmente targato Gennaro Gattuso. Il difensore, attualmente al Verona, può ricoprire tutti i ruoli della difesa. Centrale, esterno o terzino. Da Juric ...

Napoli senza pensieri: con il jolly Rrhamani la difesa non ha buchi

Sarà il jolly tuttofare davanti la porta del Napoli, sarà l’uomo mille usi per ogni esigenza di Gattuso, per ogni emergenza. Amir Rrhamani, tranne che da portiere, ha giocato in ogni ruolo della ...

Rrhamani sarà il jolly del prossimo Napoli, probabilmente targato Gennaro Gattuso. Il difensore, attualmente al Verona, può ricoprire tutti i ruoli della difesa. Centrale, esterno o terzino. Da Juric ...Sarà il jolly tuttofare davanti la porta del Napoli, sarà l’uomo mille usi per ogni esigenza di Gattuso, per ogni emergenza. Amir Rrhamani, tranne che da portiere, ha giocato in ogni ruolo della ...