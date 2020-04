Napoli, comunicato sul rimborso dei biglietti della Coppa Italia (Di martedì 21 aprile 2020) Il Napoli ha pubblicato sul suo sito ufficiale una nota relativa al rimborso dei biglietti per la Coppa Italia. I tifosi aspettavano da tempo novità al riguardo, ma il comunicato non è molto chiaro e apre a diverse interpretazioni. “La SSC Napoli reputa indispensabile precisare che non sussistono i presupposti che consentano la configurazione di idonea procedura per dare seguito a qualsiasi ipotetico rimborso. Non appena saranno note in via definitiva le decisioni delle competenti Autorità relativamente alle predette competizioni, il Club procederà a comunicare attraverso il proprio sito ufficiale le eventuali procedure e strumenti messi a disposizione dell’utenza con riferimento alle singole casistiche”. La società si è mossa dopo che sono pervenute al club notizie contrastanti da articoli di stampa dal contenuto ... Leggi su calciomercato.napoli Rai - Milik partirà - lo ha già comunicato al Napoli! No a Belotti - c'è un 'preferito' come sostituto

