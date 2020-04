Musica e coronavirus, le proposte delle associazioni al governo (Di martedì 21 aprile 2020) La crisi del coronavirus sta colpendo in modo durissimo gli operatori dello spettacolo, in particolare quelli della Musica. Le principali associazioni che rappresentano l’intera filiera imprenditoriale, dal live alle case discografiche, e gli editori Musicali, hanno trasmesso al Presidente del Consiglio Conte e ai Ministri dei beni Culturali e dell’Economia, Franceschini e Gualtieri, una serie di interventi evidenziando lo stato di crisi dell’intero comparto e la necessità di misure urgenti. Un settore che, secondo i dati di Italia Creativa raccolti da EY, vale quasi cinque miliardi di euro, occupando oltre 169 mila persone. Le associazioni firmatarie, AFI, Anem, AssoMusica, FEM, FIMI e PMI hanno descritto una situazione drammatica che potrebbe protrarsi per lunghi mesi, soprattutto con riferimento al blocco degli eventi. Con il decreto del 4 marzo 2020 ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - “We're all in the same dance” - musica - forme e colori a supporto di Amnesty International – il video

