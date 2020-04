#Museoathome, un mix di azioni virali per trarre opportunità dalla chiusura del museo (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto#museoathome è un mix di azioni virali per trarre opportunità dalla chiusura del museo e ricavare dalle opere esposte suggestioni e idee per affrontare al meglio la situazione che tutti stiamo vivendo nelle nostre case, lontani dalle nostre abitudini quotidiane. Si parte da TESORI DAL museo A CASA – lo storytelling sul patrimonio museale, per narrare la storia dei pezzi della nostra collezione da portare virtualmente sui device a portata di mano dei visitatori; LETTURE DA QUARANTENA – una nuova finestra che propone articoli e risorse fruibili in rete; GIOCHI DA QUARANTENA per i più giovani è la rubrica inaugurata dall’App per Android e PC “Prison Game”, dove il visitatore può ritrovarsi nel carcere ottocentesco pur senza metterci mai piede alla riscoperta del complesso monumentale avellinese ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoè un mix diperopportunitàdele ricavare dalle opere esposte suggestioni e idee per affrontare al meglio la situazione che tutti stiamo vivendo nelle nostre case, lontani dalle nostre abitudini quotidiane. Si parte da TESORI DALA CASA – lo storytelling sul patrimonio museale, per narrare la storia dei pezzi della nostra collezione da portare virtualmente sui device a portata di mano dei visitatori; LETTURE DA QUARANTENA – una nuova finestra che propone articoli e risorse fruibili in rete; GIOCHI DA QUARANTENA per i più giovani è la rubrica inaugurata dall’App per Android e PC “Prison Game”, dove il visitatore può ritrovarsi nel carcere ottocentesco pur senza metterci mai piede alla riscoperta del complesso monumentale avellinese ...

