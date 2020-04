Morto Piero Sarti Fantoni: luminare della chimica, fece processare i nazisti che uccisero la famiglia (Di martedì 21 aprile 2020) Sarti Fantoni si è spento nelle scorse ore a Firenze all’età di 83 anni, a darne notizia sono stati i suoi familiari. Tra i più importanti studiosi della chimica moderna del secondo Novecento è sttao anche protagonista della battaglia per la verità che portò al processo i responsabili della strage nazista di Morlione, in Toscana, in cui furono trucidati i suoi familiari. Leggi su fanpage Matilde Brandi - morto il padre Piero/ "Non hai mai mollato - sei stato un guerriero"

"Grave perdita, è stato un grande scienziato e uomo di libertà" Firenze, 21 aprile 2020 - "Con la morte di Piero Sarti-Fantoni, Firenze perde uno scienziato illustre e un combattente per la libertà. L ...

