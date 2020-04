Morto Peter Beard | il fotografo che amava l’Africa era introvabile dal 31 marzo

Leggi su fanpage

(Di martedì 21 aprile 2020) Il corpo diè stato ritrovato a Montauk, in un bosco non lontano dalla sua tenuta di Long Island. Del grandenaturalista, icona della New York anni Settanta, si erano perse le tracce da venti giorni, da quando si era allontanato da casa. Da tempo soffriva di demenza senile.