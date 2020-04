Montervino: "La promozione in Serie A col Napoli è stato il terzo Scudetto!" (Di martedì 21 aprile 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Montervino, ex capitano del Napoli: “La leggenda dice che io comprai i palloni, ma in realtà comprai mutande e pantaloncini. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 21 aprile 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo,; intervenuto Francesco, ex capitano del: “La leggenda dice che io comprai i palloni, ma in realtà comprai mutande e pantaloncini.

ilnapolionline : F. Montervino: 'La promozione in A con il Napoli per me fu come un terzo scudetto' - - juve_magazine : RT @calciomercato_m: L'EX - Montervino: 'Promozione in Serie A? Per me quello è stato il 3° scudetto, ricordo tantissime persone in piazza… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: L'EX - Montervino: 'Promozione in Serie A? Per me quello è stato il 3° scudetto, ricordo tantissime persone in piazza… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Montervino: 'Promozione in Serie A? Per me quello è stato il 3° scudetto, ricordo tantissime persone in piazza a… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: L'EX - Montervino: 'Promozione in Serie A? Per me quello è stato il 3° scudetto, ricordo tantissime persone in piazza… -

Ultime Notizie dalla rete : Montervino promozione F. Montervino: "La promozione in A con il Napoli per me fu come un terzo scudetto" Il Napoli Online Montervino: "La promozione in Serie A col Napoli è stato il terzo Scudetto!"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Montervino, ex capitano del Napoli: “La leggenda dice che io comprai i palloni, ma in realtà comprai mutande e pantaloncini. Arrivammo a ...

Montervino: "A Napoli ho vinto il terzo scudetto. C'è una leggenda su di me, comprai mutande e..."

Arrivammo a Paestum che non c'era nulla, mandai Salvatore Carmando in un negozio di fronte l'Hotel Ariston". Poi Montervino ha aggiunto: "Promozione in Serie A? Per me quello è stato come il 3° ...

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Montervino, ex capitano del Napoli: “La leggenda dice che io comprai i palloni, ma in realtà comprai mutande e pantaloncini. Arrivammo a ...Arrivammo a Paestum che non c'era nulla, mandai Salvatore Carmando in un negozio di fronte l'Hotel Ariston". Poi Montervino ha aggiunto: "Promozione in Serie A? Per me quello è stato come il 3° ...