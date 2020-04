Montecorvino Rovella, mascherine vendute singolarmente: denunciato commerciante (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDovrà rispondere di frode in commercio il titolare di una rivendita di ferramenta situata a Montecorvino Rovella, dove questa mattina i carabinieri della locale stazione hanno sequestrato 147 mascherine di protezione modello FP2. Nell’ambito di una serie di controlli predisposti dall’arma, relativi al commercio dei dispositivi di protezione ed in particolare in merito ad un presunto allarme sulla speculazione relativa ai prezzi degli stessi, i militari hanno effettuato un’ispezione nella ferramenta trovando la vendita delle mascherine non nel pacco da 10 in cui era prevista ma sfuse e confezionate singolarmente. In questo modo non è possibile però risalire alla certificazione e alla tracciabilità del Lotto e per questo motivo il titolare della rivendita è stato denunciato. Il controllo non ha ... Leggi su anteprima24 Montecorvino Rovella. polizia locale sequestra 100 quintali di legna

