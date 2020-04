Mondo TV | primo trimestre in utile per Mondo TV Iberoamerica

(Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) –TV, controllata spagnola diTV, ha chiuso il2020 con un valore di produzione che si attestaa Euro 1.128.818 rispetto a Euro 110.954 del2019 con un incremento percentuale del 917%. L’Ebitda è di 756.500 (Euro 199.249 nel2019 segnando un +279%) e l’Ebit è pari a 641.010 (Euro 68.410 nel2019 segnando un +837%). Il periodo si è chiuso con unnetto di 621.950 euro rispetto alla perdita di 52.456 neldel 2019. Migliora ulteriormente la sua situazione finanziaria patrimoniale. Il ratio di liquidità (1,32) ed il capitale circolante netto (positivo per Euro745.855) raggiungono il loro livello più alto dalla creazione del Gruppo, mentre il debt ratio scende al suo livello minimo (2,01). La posizione finanziaria netta ...

davidealgebris : Il primo giormalista che intervista nuovo presidente ENI puo’ chiederle perche oggi il Prezzo del Petrolio WTI vale… - myrtamerlino : Ci siamo svegliati con due segni meno. Un -20 bellissimo, perché finalmente i contagi calano davvero. Il secondo me… - vaticannews_it : #21aprile #penadimorte ancora in calo. E' il minimo degli ultimi dieci anni. Ma risalgono in Arabia Saudita e raddo… - lucy_esposito : RT @CasaLettori: Il primo bar ghiacciato al mondo. Un posto unico alla temperatura di -5ºC, dove gustare un coacktail ammirando le fantasti… - CarmelaCusmai : RT @CasaLettori: Il primo bar ghiacciato al mondo. Un posto unico alla temperatura di -5ºC, dove gustare un coacktail ammirando le fantasti… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo primo

Stop nel 2020 Non serve accedere a internet: la notizia ha già fatto il giro del mondo. Il torneo di Wimbledon, nell’Anno Domini 2020 non si disputerà: la 134esima edizione del torneo di tennis è ...Oppure è “Il mondo di sempre”, come dice il titolo del racconto ... La Maggioranza litiga con l’Opposizione, un Partito di Maggioranza con l’altro Partito di Maggioranza, il Primo Ministro con il ...