Mondo dello spettacolo in lutto, si è tolta la vita a 33 anni: trovata morta in casa dopo diversi giorni (Di martedì 21 aprile 2020) È stata trovata morta nel suo appartamento, tra le altre cose era stata eletta Miss Marzo nel 2011. Pare che la giovane di appena 33 anni si sia suicidata lo scorso mercoledì, anche se il suo corpo è stato trovato alcuni giorni più tardi. La notizia è stata riportata dal canale TMZ, anche grazie ai dettagli forniti dai fratelli della Mattingly, Billy e Christy. A lanciare l’allarme un amico, che non riusciva ad avere sue notizie da alcuni giorni. La ragazza portava addosso delle cicatrici dolorose, che avrebbe scelto di cancellare per sempre con l’estremo gesto. (Continua...) Ad allertare le forze dell’ordine è stato un caro amico di Ashley Mattingly, famosa coniglietta di play boy, che preoccupato ha chiesto il loro intervento. Vani i suoi tentativi di mettersi contatto con la ... Leggi su howtodofor Christian De Sica - appello al Governo : “Pensate anche a noi del mondo dello spettacolo” – VIDEO

Coronavirus - il vero modello è il Portogallo : nonostante confini con uno dei Paesi più colpiti al mondo ha trovato la strategia giusta

CHRISTIAN DE SICA/ Appello a Conte : "pensare a noi del mondo dello spettacolo" (Di martedì 21 aprile 2020) È statanel suo appartamento, tra le altre cose era stata eletta Miss Marzo nel 2011. Pare che la giovane di appena 33si sia suicidata lo scorso mercoledì, anche se il suo corpo è stato trovato alcuni giorni più tardi. La notizia è stata riportata dal canale TMZ, anche grazie ai dettagli forniti dai fratelli della Mattingly, Billy e Christy. A lanciare l’allarme un amico, che non riusciva ad avere sue notizie da alcuni giorni. La ragazza portava addosso delle cicatrici dolorose, che avrebbe scelto di cancellare per sempre con l’estremo gesto. (Continua...) Ad allertare le forze dell’ordine è stato un caro amico di Ashley Mattingly, famosa coniglietta di play boy, che preoccupato ha chiesto il loro intervento. Vani i suoi tentativi di mettersi contatto con la ...

LaStampa : Al suo ristorante “Le Cirque” di New York si sono seduti presidenti degli Stati Uniti, famosi imprenditori, esponen… - virginiaraggi : Profondo dolore per la morte dello scrittore cileno Luis #Sepulveda. Il mondo della letteratura e tutta la comunità… - ricpuglisi : @__DavideF__ Mi ripeto su Mazzucato: una 'ricerca economica' in cui si menzionano aneddoti favorevoli all'intervent… - tommy7signorin : @RiccardoLevo Ma certo sono d'accordo, non capisco solo perché quando potremo andare al bar non potrà essere attivo… - cranfan84 : RT @_Techetechete: Paola Cortellesi e Virginia Raffaele, due grandi donne dello spettacolo italiano. Due artiste che affrontano il difficil… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo dello Il mondo dello spettacolo è in ginocchio: la Regione stanza quindici milioni Messina Sportiva Coronavirus, nuovo studio unico al mondo su Vo' dove nessun bambino under 10 si è contagiato

Il professore Crisanti parla prima dello studio già concluso attraverso i primi due campionamenti ... per aver capito l’importanza sociale e al sindaco che stanno dando delle informazioni uniche ...

Giulia De Lellis imita Belen Rodriguez su Tik Tok: il video diventa virale!

In queste settimane di quarantena a causa del Coronavirus, i volti noti del mondo dello spettacolo e del web cercano di intrattenere i propri fan quanto più possibile. Anche Giulia De Lellis, da poco ...

Il professore Crisanti parla prima dello studio già concluso attraverso i primi due campionamenti ... per aver capito l’importanza sociale e al sindaco che stanno dando delle informazioni uniche ...In queste settimane di quarantena a causa del Coronavirus, i volti noti del mondo dello spettacolo e del web cercano di intrattenere i propri fan quanto più possibile. Anche Giulia De Lellis, da poco ...