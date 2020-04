Milano: spaccio di droga, polizia arresta tre persone (Di martedì 21 aprile 2020) Milano, 21 apr. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano tre persone per detenzione e spaccio di stupefacenti. Si tratta di due cittadini albanesi, di 37 e 24 anni, e di un cittadino brasiliano 28enne. In via Palmanova gli agenti hanno fermato un 37enne albanese a bordo di un'auto in compagnia di un 24enne brasiliano. I due hanno riferito di essere stati a Bergamo per partecipare ai funerali di un conoscente. Ma, visto il divieto di celebrare funzioni religiose previsto dalle norme per il contenimento del coronavirus, gli agenti hanno perquisito la vettura e hanno trovato 37 grammi di cocaina. Il 37enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. La polizia ha poi arrestato, sempre per detenzione e spaccio di stupefacenti, anche di un cittadino brasiliano, coinquilino del 37enne. Gli agenti lo hanno individuato in viale Monza, mentre vendeva della droga a ... Leggi su liberoquotidiano Milano : spaccio di droga - polizia arresta 3 persone

Milano - arrestato per spaccio di cocaina e cobret minaccia gli agenti : “Vi sparo in testa”

Milano : spaccio di droga - polizia arresta 5 persone (Di martedì 21 aprile 2020), 21 apr. (Adnkronos) - Lahato atreper detenzione edi stupefacenti. Si tratta di due cittadini albanesi, di 37 e 24 anni, e di un cittadino brasiliano 28enne. In via Palmanova gli agenti hanno fermato un 37enne albanese a bordo di un'auto in compagnia di un 24enne brasiliano. I due hanno riferito di essere stati a Bergamo per partecipare ai funerali di un conoscente. Ma, visto il divieto di celebrare funzioni religiose previsto dalle norme per il contenimento del coronavirus, gli agenti hanno perquisito la vettura e hanno trovato 37 grammi di cocaina. Il 37enne è statoto per detenzione edi stupefacenti. Laha poito, sempre per detenzione edi stupefacenti, anche di un cittadino brasiliano, coinquilino del 37enne. Gli agenti lo hanno individuato in viale Monza, mentre vendeva dellaa ...

poliziadistato : Milano in seminterrato agenti commissariato Greco Turro scoprono coltivazione con 500 piantine marijuana 3 arresti… - Noovyis : (Milano: spaccio di droga, polizia arresta tre persone) Playhitmusic - - fabiopi1000 : RT @romi_andrio: @RepubblicaTv @repubblica Assumi pure in nero i braccianti ...falli vivere come bestie ...io non vedo ,però votami ...così… - nicomanetta1 : Spaccio in taxi e con il car sharing: tre arresti a Milano - askanews #taxi #NoUber - CarloSavino6 : @mattino5 penso che come sempre esagerate, quello che accade a Napoli e provincia lo fate vedere per giorni interi.… -