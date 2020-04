Milano | pubblicate le graduatorie per i buoni spesa | aiuti alimentari a 13 754 famiglie

(Di martedì 21 aprile 2020) Sono 13.754 lemilanesi che riceveranno idestinati ai nuclei che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. I beneficiari riceveranno da 150 a 350 euro al mese per due mesi, tramite carta prepagata o app satispay. Circa 1.600aventi diritto sono rimaste escluse per esaurimento dei fondi. "Stiamo valutando di offrire la possibilità di ricevere il pacco alimentare", ha spiegato l'assessore alle Politiche sociali e abitative, Gabriele Rabaiotti.

